Dode en twee gewonden bij brand in Tilburg

Bij een brand in een huis aan de bieslookweg in Tilburg is dinsdagmorgen iemand overleden. Ook raakten twee mensen gewond, een daarvan moest naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de brand.

De dode ligt volgens de politie nog in het huis waar de brand woedde. Een van de slachtoffers is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, de tweede hoefde alleen in de ambulance te worden nagekeken. De brand brak iets na negen uur uit, de brandweer had die binnen een uur onder controle. De straat is nog afgezet, recherche en forensische opsporing doen onderzoek.