'Inktzwarte dag voor Willem II', vindt directeur Martin van Geel

Voor Willem II breekt opnieuw een cruciale periode aan. De ploeg strijdt tegen degradatie en door het vertrek van Fred Grim en Joris Mathijsen moet de club op zoek naar een nieuwe trainer en technisch directeur. Een zware opdracht voor directeur Martin van Geel.

Hoe hectisch waren de afgelopen dagen?

"Dat het een inktzwarte dag is voor Willem II is een understatement. We hebben vorig seizoen een heel moeilijk jaar gehad. Petrovic heeft toen een wonder verricht. En dan zitten we dit jaar weer in die situatie.

Eerst hebben we op een correcte manier, denk ik, afscheid genomen van Fred Grim. Die nam het overige overigens zeer professioneel en goed op. Ik ben erbij geweest toen hij de groep toesprak en bij de spelers zat echt veel emotie. Dat heb ik ook wel eens anders meegemaakt, dus daar lag het absoluut niet aan. Het was onder de streep gewoon het resultaat.

De Raad van Commissarissen is uiteindelijk verantwoordelijk voor de technisch directeur. Die raad is al een paar maanden in gesprek met Joris Mathijsen over zijn functioneren en heeft uiteindelijk het besluit genomen. Ik weet er pas sinds een paar dagen van."

Als er al een aantal maanden gesproken, waarom wordt dan nu die beslissing genomen?

"Omdat ze dus na een aantal gesprekken en een aantal maanden uiteindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat dit wellicht voor Willem II de beste oplossing is."

Was het niet veel logischer geweest om dat besluit in de winterstop te nemen?

"Ja, maar een technisch directeur heeft juist in die winterstop enorm veel werk te doen. Hadden we het toen gedaan dan had je mij 100 procent zeker de vraag gesteld: waarom op dit moment?

Maar het moment is nooit goed, zeker niet bij zo'n clubicoon als Joris. Ik heb persoonlijk ook nog een heel lange en heel fijne relatie met hem. Dus het doet mij persoonlijk ook nog wat."

Heb je hem nog gesproken?

"Ik heb hem daarna nog niet kunnen spreken."

Willem II is normaal een rustige club met een rustig beleid. Nu gaat het toch al twee jaar op rij sportief minder en is het een trainerskerkhof. Hoe kan dat?

"Dat is een terechte conclusie waar uiteindelijk dus ook een aantal heel vervelende maatregelen uitgekomen zijn, waaronder ook nu het afscheid van Fred Grim, die ook aan zijn eerste jaar bezig is."

Hoe kan dat?

"Ik zie ook wat jij ziet en ik concludeer hetzelfde. Dat we al twee jaar achter elkaar een heel moeizaam seizoen hebben en dat we vorig jaar met een kunstgreep erin zijn gebleven. Dat hoop ik dit jaar weer te bewerkstelligen. Nee, een echte verklaring heb ik er niet."

Nu gaat er weer een interim-trainer komen. Of gaat er een trainer komen die ook volgend jaar aan het roer staat?

"Nou, in eerste instantie gaan we voor een trainer die Willem II in de eredivisie gaat houden, waar wij vertrouwen in hebben en daarna gaan we pas verder kijken."

Bij Feyenoord was je technisch directeur en heb je het prima gedaan. Ga je dat nu erbij doen?

"Nee, ik blijf algemeen directeur. Alleen voor de komende periode is mij gevraagd om de technische zaken erbij te doen en op zoek te gaan naar een hoofdtrainer en een nieuwe technische directeur."

Wie wordt de nieuwe trainer?

"Daar komen we binnen afzienbare tijd mee. We hebben ook onze staf, maar niemand heeft het diploma coach betaald voetbal. Voorlopig leidt Denny Landzaat de trainingen. Maar we gaan echt op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer."

