Peter Gillis en Nicol gaan zeker niet uit elkaar: 'Helemaal niks van waar'

Roddel en achterklap. Dat is de wereld waartoe miljonair Peter Gillis en zijn vriendin Nicol behoren sinds ze bekende Nederlander zijn. Deze keer ging het gerucht dat Peter en Nicol uit elkaar zouden gaan. "Helemaal niks van waar."

"Ik ben met Nicol in Eindhoven op stap geweest, onder meer in een gaybar. Altijd gezellig, zeker met carnaval. Een bevriende homo kust Nicol vol op de mond. Daar wordt een foto van gemaakt en die wordt verspreid via social media. Toen ging al snel het verhaal rond dat Nicol vreemd zou gaan. Helemaal niks van waar. Die kus was de gewoonste zaak van de wereld."

In die periode was Nicol overdag alleen met de kinderen op vakantiepark Prinsenmeer, zonder Peter. "Dat kan kloppen, want het was vakantie en dan gaat Nicol naar Prinsenmeer. Overdag was ik er niet. Er moet toch iemand overdag werken." Dat pookte het roddelvuurtje nog eens lekker op.

Peter: "In een eerdere periode had Nicol een selfie met zanger Ferry de Lits geplaatst op Instagram of zoiets. Vervolgens zou ze een verhouding hebben met Ferry. Ook niets van waar. Ferry treedt regelmatig op onze parken op. We zien elkaar regelmatig."