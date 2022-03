Gratis tampons voor studenten: 'Je hoeft toch ook geen wc-rol mee te nemen'

Studenten van de Universiteit van Tilburg hoeven nooit meer te betalen voor menstruatieproducten, tenminste als het aan studentenpartij Fractie SAM ligt. In het genderneutrale toilet in universiteitsgebouw CUBE is een menstruatiekast geïnstalleerd waar studenten en medewerkers in geval van nood gratis tampons of maandverband kunnen pakken.

Edita Saakian & Omroep Tilburg Geschreven door

Op een beetje buikpijn na, is het een zorgeloze dag. Je stapt met je rugzak op de fiets, want je college aan de universiteit begint zo. Je gaat in de collegezaal zitten en dan voel je het. Je rent naar de wc en daar is meteen de bevestiging: het is die tijd van de maand. Herkenbaar? Voor menig mens met een baarmoeder wel.

“Een op de tien vrouwen heeft geen geld om menstruatieproducten te kopen."

Studenten van Tilburg University hoeven zich in ieder geval geen zorgen meer te maken. Dankzij de studentenpartij zijn gratis menstruatieproducten voortaan altijd in de buurt. En dat is hard nodig, weet voorzitter Noortje Zegers. Zij loopt wekelijks door de campus met nieuw maandverband en tampons om de kast mee aan te vullen. “Een op de tien Nederlandse vrouwen heeft geen geld om menstruatieproducten te kopen. Daar zitten ook vrouwen van 18 tot 24 tussen, de leeftijd van veel van onze studenten”, legt Noortje uit. Gratis menstruatieproducten zijn volgens Noortje niet alleen belangrijk voor arme studenten, maar ook voor vrouwen die ermee overvallen worden en niks bij zich hebben. “Niemand hoeft een eigen wc-rol naar de campus mee te nemen, waarom dan wel maandverband? Er is helaas nog steeds een taboe op menstruatie en kunnen studenten nu zonder te vragen zo’n product uit de kast pakken.”

"We merken niets van misbruik, wat ook weer een hele geruststelling is."