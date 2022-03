Bernike en Dick maken een verdieping vrij voor Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne leidt tot een grote stroom vluchtelingen die op zoek gaat naar een veilige plek ergens in Europa, ver weg van het oorlogsgeweld. Veel Brabanders leven mee en maken plek in hun huis. Zo willen Bernike en Dick van Mersbergen uit Genderen vluchtelingen uit Oekraïne op gaan vangen.

Dagelijks zien Bernike en Dick beelden van vluchtelingen op televisie. Tussen de puinhopen van de bombardementen door proberen mensen uit Oekraïne weg te komen. Het stel uit Genderen voelt zich machteloos, maar wil graag helpen. "We willen graag iets doen en dus gaan we plek maken, zodat we hier mensen op kunnen vangen de komende tijd", vertelt Bernike.

De hele bovenverdieping van hun huis wordt ingericht voor de vluchtelingen. Op die verdieping is genoeg plek om enkele mensen op te vangen.

Bernike en Dick hebben het hele dorp opgeroepen om ook vluchtelingen te gaan helpen. Met succes. "Al acht mensen hebben toegezegd. We denken dat het nog gigantisch gaat uitbreiden."

Vluchtelingen zijn er tot nu toe nog niet in Genderen. Maar als ze komen worden ze in ieder geval met open armen ontvangen. "Ons doel is dat de vluchtelingen zich veilig voelen. We denken dat elk mens dat nodig heeft", zegt Bernike.