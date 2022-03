Grote brand bij vrachtwagendealer Damen in Haps

Bij het bedrijf G.W. Damen aan de Kokerbijl in Haps is dinsdag rond kwart voor zes een grote brand uitgebroken. Dat meldt de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Op foto's is te zien dat er dikke zwarte rookwolken uit het bedrijf komen. De brandweer is ter plaatse met drie blusvoertuigen en een hoogwerker en uit onder meer Cuijk en Oeffelt is versterking opgeroepen.

Rond halfzeven werd gemeld dat de brandweer inzet een groot watertransport gaat uitrollen.

De oorzaak van de brand en of er gewonden zijn gevallen, is niet bekend.