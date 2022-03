Grote brand verwoest boerderij in Someren

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Geen gewonden bij uitslaande brand Someren

Aan de Brandvenstraat in Someren heeft dinsdagavond een grote brand gewoed. Dat gebeurde in een boerderij in aanbouw.

Drie blusvoertuigen, een hoogwerker en een waterwagen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden. Rond kwart voor elf had de brandweer het vuur onder controle. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Foto: Johan Bloemers/SQ Vision.