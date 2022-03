Coronanieuws: meeste mensen met corona in ziekenhuizen sinds 30 december

13.27

De coronareispas voor jongeren onder de 18 jaar moet zo snel mogelijk worden afgeschaft voor reizen naar EU-landen. Daar gaat minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid zich hard voor maken.

Als dat niet lukt in Europees verband, blijft het aan individuele landen om al dan niet tot een dergelijke versoepeling over te gaan, benadrukte Kuipers. "We gaan niet over de Covid-regels in andere EU-landen." Dat stelde Kuipers woensdag in een Kamerdebat over verlenging van het digitaal corona certificaat (dcc). In Nederland staat dit dcc bekend als de QR-code via de CoronaCheck.

Kuipers wil ook af van de verplichte coronareispas voor mensen vanaf 18 jaar. "Als de coronasituatie zo gunstig blijft als zij nu is, wil ik me ook daar voor inzetten." Het kabinet overweegt de coronareispas voor EU-burgers die naar Nederland reizen niet meer verplicht te stellen. Het Outbreak Management Team is hierover om advies gevraagd. Volgende week neemt het kabinet mede op basis van dat advies een besluit.