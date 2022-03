Stijgende brandstofprijzen drijven transportbedrijven tot wanhoop

Bjorn Baks van Mila Transport is bang voor de hoge brandstofprijzen (beeld: Omroep Brabant)

Het zijn zware tijden voor transportbedrijven. Door de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofprijzen naar recordhoogtes gestegen. Automobilisten kunnen er nog voor kiezen om even wat minder te rijden of ander vervoer te kiezen, maar transportbedrijven kunnen weinig kanten op. Zoals Mila Transport in Bavel.

"Het is ontzettend lastig als transportbedrijf", vertelt Bjorn Baks van Mila Transport. "Wij hebben eigenlijk nooit met dieseltoeslagen gewerkt, maar daar zijn we sinds begin dit jaar wel mee begonnen. Noodgedwongen. Met name de dieseltarieven schieten de tabellen uit." "In hoeverre ga je dit de klant doorberekenen?", vraagt hij zich af. Volgens hem is het geen doen, als alle sectoren in Nederland besluiten de hogere tarieven door te berekenen aan de klant. "Als we met zijn allen de prijzen omhoog blijven schroeven, schiet het helemaal alle kanten uit."

"Het is diesel die zo het putje inloopt."

Daarom is de directie van Mila Transport, ook met het oog op het milieu, het gesprek aangegaan met de eigen chauffeurs. "Dat ze letten op de tijd dat de auto stationair draait. Dat zijn altijd al belangrijke zaken, maar dat wordt nu nog vele malen belangrijker. Als je veertig, vijftig of zestig auto's op de weg hebt en al die jongens een uur lang de auto stationair zouden laten draaien... dat is diesel die zo het putje inloopt. Centen die je weggooit." Transportondernemers kijken nu iedere dag met angst en beven naar brandstofprijzen. "Je doet bijna je ogen dicht als je langs een benzinepomp komt. Je bent bang voor de prijzen die op de borden staan." Bjorn durft ook niet te voorspellen waar het heen gaat. "Maar dit is het gespreksonderwerp van de afgelopen anderhalve week hier."

"De sterken komen bovendrijven, zo simpel is het."