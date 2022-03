Shurandy's oma zit vast in Kiev: 'Het eten en drinken raakt op'

De eerste dagen na de inval in Oekraïne kon de 21-jarige Shurandy Makov uit Tilburg alleen maar huilen. Zijn oma zit nog altijd alleen vast in het westen van Kiev en veel hoop dat daar snel verandering in komt, is er niet. "Het is zo schrijnend."

In 2016 was Shurandy, zelf geboren en getogen in Tilburg, voor het laatst in Kiev op bezoek. "Op televisie zie ik nu hoe stukken waar ik gelopen heb compleet verwoest worden. Die beelden zijn niet te bevatten."

En het contact met zijn oma, begin 70, verloopt ook moeizaam. "We bellen iedere dag. Dat gaat in het Russisch, dus mijn moeder is dan een soort tolk. Mijn oma heeft trouwens een Motorola uit het jaar nul. Even videobellen zit er dus niet in, waardoor we maar lastig een beeld krijgen van hoe het echt met haar gaat."

En ook al houdt ze zich taai, Shurandy weet hoe lastig de situatie op dit moment in is Kiev. "Het eten en drinken begint op te raken. En we kunnen ook geen geld die kant op sturen. Niet dat dat zin heeft, want ze durft toch de straat niet op. Vijftien kilometer van haar huis worden bommen gegooid."