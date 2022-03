Schoolkinderen krijgen superkrachten van groentesoep: 'Prima oplossing!'

Kinderen genieten van hun groentjessoep.

Elke dag moeten we 250 gram groente eten, omgerekend is dat een bord vol. Daar komen we lang niet altijd aan. De kinderen van basisschool Noorderlicht in Tilburg krijgen daarom elke woensdag een kom groentesoep voor bij de lunch.

Floortje van Gameren Geschreven door

De pan met tomatensoep is zo zwaar dat de 'Soupmasters', kinderen uit de bovenbouw, hem met z'n tweeën moeten tillen. Ze gaan de komende acht weken elke woensdag met de pan langs de klassen. Het idee hoort bij het project 'Groentjessoep' van organisaties uit Tilburg-Noord.

"We leren de kinderen dat groenten superkrachten hebben."

De soepen worden gemaakt door vrijwilligers van de Wereldkeuken die zo werkervaring opdoen. De kinderen leren waar groente allemaal goed voor is. "Dat hebben we vertaald naar superkrachten. Broccoli heeft bijvoorbeeld de superkracht dat als je valt op het schoolplein, je sneller een korstje op het wondje krijgt", vertelt adjunct-directeur Marian de Brouwer.

Lekker aan de groentesoep.

De Soupmasters hebben het er maar druk mee. Het schoolplein is inmiddels volgestroomd met ouders die ook mogen proeven. "Het is lekker. Die kleine van mij eet vaak geen groente en dat is bij het avondeten vaak wel een probleem. Dus prima oplossing dit", zegt een ouder.

"Dit gaat erin als zoete koek."