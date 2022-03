Schmidt waakt voor FC Kopenhagen: 'Topteam van hetzelfde niveau als PSV'

Roger Schmidt Conference League (Foto: ANP)

Voor PSV staat donderdag de kwartfinale van de Conference League op het programma. FC Kopenhagen is dan de tegenstander. De Deense club is internationaal gezien geen echt grote naam, maar daar wil Roger Schmidt niks van weten.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

FC Kopenhagen is in Nederland nog niet echt bekend, maar volgens trainer Roger Schmidt is het een gevaarlijke ploeg. “Dit team is meer dan degelijk. Het is een topteam. Ze staan eerste in de Deense competitie en zijn goed georganiseerd. Ze zijn van hetzelfde niveau als PSV.” Van onderschatting is dus absoluut geen sprake bij de Eindhovenaren. “Tegen Maccabi Tel Aviv hebben we het ook lastig gehad. En met alle respect naar die ploeg, zij zijn minder dan FC Kopenhagen.”

"We bekijken per wedstrijd wat voor type spits we nodig hebben."

De trainer lijkt donderdag een keuze te moeten gaan maken. Cody Gakpo was lange tijd geblesseerd maar is nu volledig hersteld. Wie hij morgen eventueel gaat slachtofferen wilde de Duitse oefenmeester nog niet zeggen. “We hebben nu veel verschillende opties. In de punt van de aanval kunnen we spelen met een échte spits zoals Eran Zahavi, maar Mario Götze en Gakpo kunnen daar ook spelen. We bekijken per wedstrijd wat voor type spits we nodig hebben.” Naast Roger Schmidt zat Noni Madueke. De rechtsbuiten is na lang blessureleed weer terug bij PSV. Hij is blij dat hij weer belangrijk kan zijn voor het team. “Vooral mentaal heb ik het moeilijk gehad tijdens mijn blessure. Ik speel zo graag voetbal, maar dat kon toen niet. Daar moet je mee om leren gaan. Gelukkig ben ik niet bang om weer geblesseerd te raken.”

"Deze regel ken ik niet."

Madueke lijkt verzekerd van een basisplaats. Er is een ongeschreven regel dat de speler bij de persconferentie voor de wedstrijd ook in de basis staat. Daar was de Engelsman nog niet van op de hoogte. “Oh is dat zo? Ik zou het heel leuk vinden als ik weer in de basis mag starten, maar deze regel ken ik niet.” Bij PSV keren donderdag geen geblesseerde spelers terug. Vooral de terugkeer van Phillipp Mwene duurt langer dan gedacht. André Ramalho trainde woensdagmiddag nog altijd voor zichzelf. Hij komt na de interlandbreak terug. In de Willy & Rene-podcast bespreekt de tweeling de kansen en de noodzakelijke opstelling van PSV tegen FC Kopenhagen.