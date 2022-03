In bloedvorm maar geen spits: dit kan PSV verwachten van FC Kopenhagen

Geen spits, maar wel in bloedvorm. Dat is in een notendop het FC Kopenhagen dat PSV vanavond treft. De Deense club is de tegenstander in de achtste finale van de Conference League. Een team dat volgens Roger Schmidt op hetzelfde niveau zit als PSV.

Wie PSV en FC Kopenhagen naast elkaar legt, ziet in ieder geval één verschil. FC Kopenhagen is koploper in de nationale competitie, terwijl PSV nog op een tweede plek staat. De Deense club zit in een hevige titelstrijd met Brondby en FC Midtjylland, eerder dit seizoen tegenstander van PSV in de voorrondes van de Champions League.

Sinds de hervatting van de Deense competitie begin februari verloor Kopenhagen geen enkele wedstrijd. Sterker nog: het kreeg ook nog geen doelpunt tegen. Iets wat de Deense club kenmerkt.

Weinig balbezit

Want wie dieper in de statistieken van de Denen duikt, valt op dat FC Kopenhagen heel weinig balbezit heeft. De koploper heeft in negen van de tien wedstrijden in de competitie minder balbezit dan de tegenstander. Een opmerkelijk gegeven.

Het lijkt dus voor PSV vooral zaak om niet op achterstand te komen. FC Kopenhagen blinkt uit in defensieve degelijkheid, iets waar de Eindhovenaren dit seizoen juist moeite mee hebben.

PSV heeft moeite met het spelen tegen ploegen die de bus parkeren. Het voetbalt zich dan meestal vast in een spreekwoordelijke trechter.

Foutje bedankt...

FC Kopenhagen heeft wel een probleem in de voorhoede. In de dubbele confrontatie zit er namelijk geen spits bij de selectie. Dat kunnen de Denen zichzelf aanrekenen.

De Deense club haalde deze winter namelijk drie spitsen: Khouma Babacar, Mamoudou Karamoko en oud-feyenoorder Nicolai Jorgensen. Zij moesten het vertrek van Jonas Wind opvangen. Hij vertrok deze winter naar Wolfsburg.

Een club mag in de winter drie nieuwe spelers inschrijven voor een Europese competitie. Doordat Kopenhagen meerdere spelers had aangetrokken vielen Karamoko en Jorgensen af. Zij werden niet ingeschreven. Babacar werd wel op de spelerslijst gezet.

Alleen was Kopenhagen één ding vergeten. Babacar had nog een schorsing van twee wedstrijden. De Senegalees die overkwam voor bijna vier miljoen euro, pakte in september 2020 een rode kaart. Kopenhagen wist hier alleen tot vorige week niks vanaf.

Een ongelukkige situatie voor de Denen maar regels zijn regels. Daarom moet coach Jess Thorup gaan improviseren wie er in de aanval gaat staan. Een mooie meevaller voor PSV.

In de Willy & Rene-podcast bespreekt de tweeling de kansen en de noodzakelijke opstelling van PSV tegen FC Kopenhagen. "Götze op de bank, Veerman moet spelen."