Zwaargewonde bij ongeval met auto en twee bestelbusjes in Veghel

Op de Eerdsebaan in Veghel is woensdag aan het eind van de middag een ernstig ongeval gebeurd. Daarbij waren een auto en een bestelbus betrokken. Een derde voertuig reed daar vervolgens nog op in.

De bestuurder van de personenauto moest door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. Hij is zwaargewond en onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurders van de twee bestelbusjes werden op de plek van het ongeluk nagekeken door ambulancepersoneel. De politie startte een onderzoek om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De weg werd daarvoor afgesloten en het verkeer werd omgeleid.