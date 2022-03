Tilburgse ‘maawmuur’ moet verhuizen en dat is een hele operatie

De 'maawmuur' aan het Willemsplein in Tilburg gaat verhuizen. Het stalen kunstwerk van Miranda Poel moet plaatsmaken voor het nieuwe stadsforum. Woensdag begon de operatie. De maawmuur moet in drie stukken worden gezaagd voordat het vervoerd kan worden.

De muur is ontworpen door Tilburgse kunstenaar Miranda Poels, in samenwerking met architect Ad Roefs. Het kunstwerk werd in 2012 geplaatst. Het leek er heel even op dat de maawmuur wel op het Willemsplein kon blijven, maar dan wel op een andere plek op het plein. Met de komst van het gloednieuwe stadsforum gaat dat toch niet lukken. "Het stadsforum is nou juist een plein met bomen en culturele activiteiten. Hier staat het kunstwerk in de weg en komt het niet meer tot z’n recht", aldus Grashoff.

Veertig meter lang

Poel en Grashoff zetten daarom woensdag de slijptollen in het metaal. De maawmuur moet namelijk in drie delen verplaatst worden. Dat is een hele operatie. “Het kan alleen maar in drie stukken vervoerd worden, omdat het veertig meter lang is. Zulke grote vrachtwagens hebben we niet.”

Donderdag worden daarom de drie delen met een kraan op een enorme dieplader gezet om vervoerd te worden naar Esbeek. Daar wordt het kunstwerk tijdelijk opgeslagen. "Maar hij komt terug op een mooie plek in de stad”, verzekert Grashoff.

Nieuwe locatie

Waar de maawmuur uiteindelijk terechtkomt, hoopt de wethouder voor de zomer bekend te maken. "Wat dit kunstwerk nodig heeft, is dat je het van een afstand kan bekijken. In dat opzicht heeft het hier nooit heel goed gestaan", vindt Grashoff. Hij doelt op de fietsgarage aan de ene kant van de muur en de drukke weg aan de overkant. In samenspraak met Poel wordt stadsbreed gezocht naar een nieuwe locatie.