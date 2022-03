Coronanieuws: licht verhoogde kans op borstkanker voor GGD'ers

09.00

Het ziekteverzuim van medewerkers in de ziekenhuizen is in carnavalsregio's het hardst gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Op 28 februari, de carnavalsmaandag, had 9,4 procent van het personeel op de verpleegafdelingen zich ziek gemeld in Brabant. Een week later is dat percentage gestegen naar 11,6 procent. In Limburg is dat nog hoger met 14,2 procent.

Over het hele land steeg het ziekteverzuim van medewerkers van de verpleegafdelingen minder hard, van 10,4 naar 10,5 procent. Het ziekteverzuim van personeel op de intensive cares daalde juist licht, van 10,3 naar 10,2 procent. In de carnavalsprovincies nam het ziekteverzuim op de ic's wel toe.