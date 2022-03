Coronanieuws: tientallen nieuwe patiënten in de Brabantse ziekenhuizen

13.05

Diverse Nederlandse provincies, vooral in het noorden en het zuiden van het land, staan relatief hoog op de lijst van Europese regio's met de meeste coronabesmettingen. De nieuwste coronakaart die de Europese gezondheidsdienst ECDC donderdag uitbracht, is nog steeds voor het overgrote deel donkerrood gekleurd. Dat betekent dat de omikronvariant van het virus nog altijd volop rondgaat, al zijn vooral in Oost-Europa diverse regio's een stapje teruggegaan qua waarschuwingsniveau.

11.15 – Aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen stijgt opnieuw

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen is opnieuw toegenomen. In de ziekenhuizen liggen nu 285 mensen met het coronavirus. Dat zijn er 43 meer dan gisteren. In totaal zijn er 51 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. Er is 1 persoon overleden.