112-nieuws: dertien tips over oplichters • drugs gevonden in garage Breda

De recherche heeft dinsdag bij een garagebedrijf in Breda spullen gevonden die met drugs te maken hebben, zo is donderdag bekend gemaakt. Het garagebedrijf staat aan de Oude Baan. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar verdovende middelen. Hiervoor is ook een huis in Zevenbergen doorzocht. Het is niet bekend waar die woning staat, evenmin welke goederen in beslag zijn genomen. Er is niemand aangehouden, maar dat wil niet zeggen dat arrestaties uitgesloten moeten worden.