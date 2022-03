112-nieuws: gewonde bij botsing in Wouw • file door ongeluk op A50

Foto: Perry Roovers/SQ Vision

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

9.20 File door ongeluk op A50 Op de A50 staat een file tussen Uden en Veghel door een ongeluk. Op de linker rijstrook zijn drie auto's op elkaar gebotst en dat zorgt voor een file van ruim vier kilometer.

07.15 Minder intercity's tussen Roosendaal en Bergen op Zoom door defecte trein Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom rijden er minder Intercity's door een defecte trein. De extra reistijd is een ongeveer dertig minuten. Naar verwachting is het probleem rond half vier verholpen.

20.58 Auto en scooter botsen in Breda Een auto en scooter botsten rond halfacht op de Ettensebaan in Breda, ter hoogte van de Zuilenstraat. De bestuurster van de scooter raakte lichtgewond. Ze is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto kwam met de schrik vrij.