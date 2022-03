Mannen manipuleren roulettetafel in casino, maar worden betrapt

Twee mannen uit Georgië zijn woensdagavond aangehouden in het Holland Casino in Breda. De mannen manipuleerden de bal op de roulettetafel om zo te winnen en dat hadden ze al vaker gedaan. Hoe ze dat deden wil de politie niet vertellen.

Personeel van het casino aan het Kloosterplein belde de politie om te melden dat ze twee mannen vasthielden vanwege fraude. Volgens de coördinator beveiliging van het casino hadden de twee mannen op een slimme manier de roulettetafel gemanipuleerd.

De mannen werden direct aangesproken en in afwachting van de politie in een kamer gezet. Ook vertelde de coördinator dat ze dit in andere casino’s al vaker gedaan zouden hebben.

Aangifte

De twee verdachten uit Georgië van 33 en 38 jaar zijn aangehouden en naar het bureau gebracht. Het casino doet aangifte en de recherche gaat de zaak verder onderzoeken.