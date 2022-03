Coronagolf treft basketballers van Heroes in Den Bosch

Heroes-coach Erik Braal en zijn Finse international Edon Maxhuni

Een groot gedeelte van de selectie van Heroes Den Bosch is op dit moment ziek door het coronavirus. De wedstrijd van zaterdag tegen Antwerpen gaat daarom niet door. Het zou de eerste thuiswedstrijd zijn in de gezamenlijke basketbalcompetitie met België. Coach Erik Braal baalt van de vele ziektegevallen. “Het is bizar wat er de afgelopen dagen is gebeurd.”

Coach Braal had zijn spelersgroep vorige week nog op hart gedrukt om de coronaregels te blijven volgen. “Ik had ze nog niet uitgesproken en de ene na de andere zieke kwam binnen.” De Bossche basketballers hadden dit seizoen tot nog toe wat individuele coronagevallen. Door afspraken en de voorzorgsmaatregelen werd het niet erger, maar nu wel. “Wij hebben echt een paar spelers die goed ziek zijn.” Over de oorzaak kan Baal alleen speculeren. Carnaval heeft zijn selectie niet mogen vieren. Het is hem wel opgevallen dat vooral de spelers die onlangs met de nationale teams op pad zijn geweest ziek zijn. Heroes heeft internationals van Nederland, Finland en Engeland in de selectie.

“Door de oorlog in Oekraïne lijkt de urgentie rond corona een beetje weg."