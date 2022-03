Oekraïense vluchtelingen worden in Eindhoven opgevangen in Microlab

Alle vluchtelingen uit Oekraïne die naar Eindhoven komen, melden zich vanaf vrijdag eerst bij Microlab op Strijp-S in Eindhoven. Daar worden ze dan geregistreerd en ze kunnen er een paar dagen blijven. Microlab is een pand vol kantoorruimtes, dus er wordt nu druk gewerkt om de eerste vluchtelingen op te kunnen vangen.

Springplank040 is een maatschappelijke organisatie die normaal gesproken mensen in een uitzichtloze situatie helpt met werk en onderdak. De vluchtelingen uit Oekraïne komen nu min of meer bij toeval bij hem terecht. “Afgelopen week werd ik vaak gebeld met de vraag waar vluchtelingen naartoe konden. Door de spoorwegpolitie of Eindhoven Airport. Gelukkig konden ze voor heel weinig bij het Van der Valkhotel terecht. Daar verblijven nu negen mensen.”

Eradus heeft zelf ook locaties vrijgemaakt om vluchtelingen op te vangen. “We hebben een woonlocatie vrijgemaakt die we gebruiken voor quarantaine voor covidpatiënten bij daklozen. Die plek hebben we natuurlijk eerst goed schoongemaakt. Daar verblijven nu acht mensen."

Het is passen en meten voor Eradus. "We hebben ook ruimte in de winternoodopvang voor dak- en thuislozen. Daar kunnen 32 mensen terecht. We doen dat liever niet want daar zitten de daklozen en dat is een andere doelgroep. Ik zou het vreemd vinden als daar bijvoorbeeld kinderen terecht komen. Dat is nog niet gebeurd.”

De ruimte in het Microlab komt voor hem dus als geroepen. Het geeft wat lucht. “Er is nu nog geen structuur. Dat is logisch want het is een crisissituatie. Maar daarom moeten ze eerst naar het Microlab, zodat we de registratie goed kunnen inrichten. Dan weten we straks ook waar de mensen verblijven. Stel dat mensen bij vrienden thuis terecht kunnen, dan is het belangrijk dat de gemeente straks weet waar ze zijn. Ook bij hulpvragen: dat we iets voor ze kunnen betekenen.”