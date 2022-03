Angstige tijden: tips om niet de hele dag bang in een hoekje te zitten

We leven massaal mee met Oekraïne. Maar tegelijkertijd zijn ook steeds meer Brabanders bang voor de gevolgen van de oorlog op het leven en de toekomst hier. Hoe ga je om met die zorgen? Carmelita Relyveld uit Oudenbosch is als psychologe gespecialiseerd in het omgaan met angst en stress. "Blijf niet hangen in rampscenario's."

Ook in haar eigen praktijk merkt Relyveld dat haar cliënten veel bezig zijn met de situatie in Oekraïne. "Voordat de sessies beginnen, is dat vaak het gesprek van de dag. Ze maken zich vooral zorgen over het lot van die arme mensen daar, maar ook of het allemaal niet deze kant op zal komen."

En dat kan vaak resulteren in een hoop gepieker en slapeloze nachten. "Zeker bij mensen die van nature al wat gevoeliger zijn voor angsten."

De oplossing is allesbehalve simpel, weet ze uit ervaring. "Vaak geef ik mensen oefeningen mee om hun gedachten af te sluiten van dat bepaalde onderwerp. Zodat ze niet telkens weer vervallen in diezelfde negatieve gedachtes. Alleen zitten we nu in de unieke situatie dat je overal geconfronteerd wordt met de oorlog. Op televisie, in kranten, via de radio."

Eraan ontsnappen lijkt dus geen optie. "Nou is je kop in het zand steken sowieso niet verstandig." Maar wat dan wel? "Er zijn verschillende trainingen die je toe kunt passen."

1. Vijf minuten voor doemscenario's

Pak bijvoorbeeld een kookwekker en zet hem op vijf minuten. Dan mag je even ongeremd alle mogelijke doemscenario's door je hoofd laten gaan. Is de tijd voorbij, dan spreek je met jezelf af dat het klaar is. Vaak lucht dat op.

2. Hoe realistisch zijn je zorgen?

Ga met jezelf in discussie. Zet al je zorgen op een rijtje en vraag je dan eens stuk voor stuk af hoe realistisch het nou eigenlijk is. Is het bijvoorbeeld aannemelijk dat de Russen hier straks aan de grens staan? Op die manier kom je er vaak achter dat die gedachtes irreëel zijn.

3. Onvermijdelijke zaken accepteren

Niet alle zorgen zijn ongefundeerd. Bijvoorbeeld of je over een half jaar de benzine nog wel kunt betalen. Of de boodschappen, die ook steeds duurder worden. Maar hoe lastig het ook klinkt: dat is in feite een kwestie van proberen te accepteren. Die prijzen gaan nou eenmaal omhoog, daar doe je niks aan.

Ook neuropsycholoog Erik Matser hoort om zich heen dat mensen wakker liggen. "We zitten midden in een uniek fenomeen. Na corona is dit de tweede keer in korte tijd dat we allemaal getroffen worden door een bepaalde angst. En dan helpt het niet dat we overal horen dat Poetin knettergek is en dat er zomaar een atoombom kan vallen." Toch denkt ook Matser dat het onverstandig is om je af te sluiten van alle berichtgeving.

4. Verzamel betrouwbare informatie

"Probeer je nou juist te verdiepen in hoe het zit. Luister naar de mensen die er écht verstand van hebben en lees de juiste achtergrondartikelen. Als je een beter beeld krijgt van wat er precies speelt en je niet alleen laat leiden door grote woorden, dan geeft dan een gevoel van controle. Maar zelfs dan: het blijven simpelweg angstige tijden.