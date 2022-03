Eerste officiële lentedag van het jaar een feit

Archieffoto: Corina Magielse

De eerste officiële lentedag van 2022 is een feit. In Gilze-Rijen werd het donderdagmiddag 16,9 graden. Er is sprake van een officiële lentedag als de temperatuur in De Bilt boven de 15 graden uit komt. In Woensdrecht werd donderdag zelfs 17 graden gemeten, daarmee was het het warmste plekje van Nederland.

De eerste officiële lentedag is hiermee mooi op tijd, want gemiddeld mogen we deze dag rond 10 maart verwachten. De afgelopen drie jaar viel de eerste 15 graden vroeg: Vorig jaar was het op 21 februari zo ver.

In 2020 op 16 februari.

In 2019 op 17 februari. Soms duurt het ook veel langer. In deze eeuw kwam de eerste officiële lentedag in 2001, 2009 en 2016 pas begin april. In 2008 duurde dat zelfs tot 20 april. De eerste lokale 15 graden dit jaar werd op nieuwjaarsdag al genoteerd. In Maastricht kwam het kwik toen uit op 15,1 graden. In De Bilt werd het 13,2 graden en dat betekende een datum-warmterecord.