Lorenzo was scheidsrechterstalent, totdat hij weer amateurs moest fluiten

Lorenzo Cairo (rechts) voor de laatste keer het veld op (foto: Orange Pictures).

"Ik had veel meer uit mijn carrière kunnen halen", blikt Lorenzo Cairo terug. Ruim 10 jaar geleden was de Bosschenaar een van de grootste scheidsrechterstalenten van Nederland, klaar voor de Eredivisie. Van de ene op de andere dag werd hij teruggezet naar de amateurs. “Dat was een keiharde dreun.” Deze week floot hij officieel zijn laatste wedstrijd.

Luuk van Grinsven Geschreven door

Waarom was Cairo niet geschikt voor het hoogste niveau? Dat vroeg hij zich lang af, maar inmiddels weet de 37-jarige Cairo wel waar het aan schortte: "Op dat moment was ik niet gefocust op professioneel scheidsrechter worden. Ik zag het meer als een hobby. In het weekend een wedstrijdje fluiten en doordeweeks gewoon werken. Ik leefde er niet voor zoals het zou moeten en wedde op twee paarden. Met de kennis van nu had ik het natuurlijk anders gedaan.” Met zes jaar ervaring in de Eerste Divisie ging hij op zijn 24e met grote verwachtingen naar een afspraak met de KNVB. "Vóór het gesprek zei ik tegen mijn baas dat ik misschien ontslag ging nemen als ik promotie maakte naar de Eredivisie." De KNVB zag het anders en zette hem terug naar de amateurs.

"Ik ben er zeker twee jaar ziek van geweest.’’

"Ik had toen echt het idee dat ik klaar was voor de stap omhoog. Daarna ben ik er zeker twee jaar ziek van geweest", zegt de ex-arbiter. "Gesprekken met mijn thuisfront hebben ervoor gezorgd dat ik de motivatie terugvond om door te gaan met fluiten." Na de pijnlijke ‘degradatie’ zette Cairo de knop om en was hij jarenlang actief op de amateurvelden van zaterdag- en zondagverenigingen. Hij vond het plezier terug en is uiteindelijk tevreden. "Ik ben overal geweest en heb alles gezien. Ik heb kampioenswedstrijden, bekerfinales en heel wat andere topaffiches mogen fluiten. Al met al denk ik dat ik er toch alles uit heb gehaald wat erin zat."

‘’Waarom stop je er eigenlijk mee, papa?’’