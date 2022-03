Staken omdat je mobiele telefoon niet mee naar binnen mag: 'We zijn slaven'

Tientallen werknemers van distributiecentrum GXO in Tilburg hebben donderdagmiddag even het werk neergelegd. Ze klagen over de veiligheid in het bedrijf. Samen met vakbond FNV hielden ze buiten de poort een werkoverleg. De veelal Oost-Europese arbeidskrachten waren eensgezind. Ze willen hun telefoons niet meer inleveren als ze komen werken.

Die maatregel heeft het bedrijf genomen nadat er brand was geweest. Medewerkers maakten toen filmpjes met hun telefoon waarop je kon zien dat er nog elektriciteitskabels in het bluswater lagen.

Karolina Rysziliewicz heeft een vast contract bij GXO. Ze doet haar werk graag maar vindt het niet deugen dat ze haar telefoon niet mee mag nemen. ”Ik heb twee zoons van 10 en 14. De een is autistisch en de andere heeft epilepsie. Ik wil mijn telefoon hebben om contact met mijn man te houden. Nu ben ik steeds met mijn gedachten bij hun en kan ik niet rustig werken."

Uitzondering voor Oekraïners

Karolina heeft woensdag om de tafel gezeten met de vakbond en de directie van GXO. Donderdagmorgen, vlak voor de werkonderbreking, wilde GXO uitzonderingen maken voor werknemers uit Oekraïne of voor mensen die zieken of stervenden in de familie hebben. Zij mogen hun telefoon wel meenemen. Maar de vakbond zegt daar nee op.

“Het is niet veilig om zonder telefoon in het grote distributiecentrum te lopen. Bij GXO in de VS zijn er al doden gevallen omdat niemand 112 kon bellen”, zegt Edwin Atema van FNV. Volgens de vakbond mogen de telefoons bij andere vestigingen van GXO wel mee naar het werk.

Roemeense werknemers die niet met hun naam genoemd willen worden, zeggen dat telefoons gestolen worden uit de kluisjes waar je ze in moet leggen. Ze hebben het gevoel dat ze bij hun managers niet met hun zorgen terecht kunnen. “We zijn slaven”, zegt een man geëmotioneerd. “Als je 1 minuut te laat komt gaat er een kwartier van je tijd af. Maar als we te vroeg zijn gebeurt er niets”.

Te veel personeel

Ook kunnen de uitzendkrachten van GXO op de dag zelf nog afgebeld worden. Dan zitten ze de hele dag niets te doen en verdienen ook niets. “Ze nemen eigenlijk te veel mensen aan. Dus het komt regelmatig voor dat je maar drie of vier dagen kunt werken. Daarvoor komen we niet hier naartoe natuurlijk”, zegt een Roemeense man.

Toch denken ze er niet aan om naar een ander logistiek bedrijf te gaan in Tilburg. “Het is overal hetzelfde”, hoor je dan. Maar eigenlijk vinden de meeste het werk ook wel leuk. Katarina: ”Als ik weg ga zit er straks iemand anders met de ellende. Dus ik blijf en probeer het op te lossen.”

Kluisjes beter beveiligd

Vakbond FNV heeft voorgesteld tien dagen de telefoons weer toe te staan om in die tijd een permanente oplossing te zoeken. GXO voelt daar niets voor. Ze zegden wel toe dat de kluisjes voor de telefoons beter beveiligd gaan worden en dat de telefoons dus wel in uitzonderingsgevallen mee naar binnen mogen.

Volgens de FNV is de stakingsbereidheid groot bij de werknemers. De vakbond gaat ook nog via H&M druk zetten op GXO. Dit kledingbedrijf is een van de grote klanten van het concern. GXO heeft nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant over deze kwestie.