Geen Bitcoins maar Fitcoins voor jongeren als ze meer gaan bewegen

“Voor iedere 1000 stappen krijg je 1 Fitcoin”, vertelt René Zielhorst van het puur Bredase bedrijf It’s My Life. “De Fitcoin-app is inmiddels 30.000 keer gedownload.” Leerlingen van twee scholen in Oosterhout hebben zich nu ook aangemeld voor het Fitcoin-project. “Het is simpel: wie beweegt met de Fitcoin-app verzamelt digitale munten die je weer kunt inwisselen voor een waardebon of een leuk cadeau.”

Twee scholen voor voorgezet onderwijs in Oosterhout zijn vol enthousiasme aangehaakt. Sinds deze week hebben ze de Fitcoin ingezet om jongeren aan het bewegen te krijgen. Waarom? “Omdat slechts één op de vier jongeren voldoet aan de minimale bewegingsrichtlijn per week”, aldus de gemeente. Wat die richtlijn is? Voor de leeftijdscategorie van 4 tot en met 18 jaar is dat elke dag een uur flink bewegen.

De gemeente heeft het bedrijf It’s My Life ingeschakeld om de Oosterhoutse lieverdjes toch in beweging te krijgen. “Inmiddels gebruiken 150 bedrijven en of scholen onze Fitcoin-app”, vertelt bedenker René Zielhorst. “Dat zijn 15.000 deelnemers, onder wie nu ook leerlingen van Oosterhoutse scholen. Bij de lancering van de app op de middelbare school ‘Het Curio’ hebben ruim driehonderd leerlingen de app direct gedownload en zijn deelnemer geworden.”

“De leerlingen van De Zwaaikom en Het Curio hebben van ons een code gekregen, waarmee ze zich kunnen aanmelden bij de app”, vertelt Simone Maas van de gemeente Oosterhout. “Na aanmelding en koppeling met bijvoorbeeld een stappenteller registreert de app de hoeveelheid en duur van de bewegingen. Meer bewegen betekent meer digitale Fitcoins verzamelen.” “De gespaarde Fitcoins kunnen ze weer inwisselen. Een kwartiertje fietsen is al goed voor 1 Fitcoin”, vertelt René Zielhorst. In Oosterhout werden de eerste bij elkaar gesporte Fitcoins – na de sportles – vooral omgezet in een Bubble Tea. “Maar, op scholengemeenschap De Zwaaikom was de gezonde soep in de kantine ook zeer geliefd”, zegt Simone Maas. “De prijs van de gezonde soep was 1 Fitcoin, maar sparen voor waardebonnen van lokale ondernemers kan ook.”

