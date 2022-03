Hoe het PSV-avontuur van Mauro Júnior begon in een gastgezin in Nuenen

Hij is tegenwoordig het manusje van alles bij PSV en niet meer weg te denken uit het basiselftal. Zijn succesvolle verblijf bij de Eindhovenaren heeft Mauro Júnior natuurlijk te danken aan zijn eigen kwaliteiten, maar ook zijn oud-gastgezin uit Nuenen heeft zijn steentje hieraan bijgedragen.

Hij mocht bij de familie Sanders blijven, want Mauro Júnior was allesbehalve een lastige jongen. “Hij was met één doel hier en dat was profvoetballer worden. Het is een zeer verstandige jongen. Hij heeft vooral veel discipline,” zei vader Ruud Sanders in De Zuidtribune op Omroep Brabant radio.

Ruud Sanders kreeg een aantal jaar geleden een Braziliaanse jongen in huis. Hij en Mauro Júnior hadden elkaar leren kennen tijdens een voetbaltoernooi bij RKSV Nuenen. Niet veel later mocht de middenvelder op stage komen bij PSV en kreeg hij ook een contract.

Voor de Braziliaan was Nederland een openbaring. Er waren zoveel dingen anders dan in zijn geboorteland. Naast de betere klimaatomstandigheden, was vooral het verkeer wennen voor de voetballer. “Het verkeer is zo gestructureerd hier. Het verbaasde hem dat we hier stopten voor een rood stoplicht. Wij hebben regels die ze in Brazilië niet kennen.”

Inmiddels woont Mauro Júnior op zich zelf. Maar contact met de familie Sanders is er nog altijd. “Hij komt nog wel eens langs in Nuenen. Maar het contact is wel wat minder geworden. Dat is ook logisch. Hij heeft veel Brazilianen om zich heen bij PSV en ook een vriendin. We zijn vooral blij om te zien dat hij echt volwassen is geworden.”