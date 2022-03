PSV speelt gelijk in knotsgekke wedstrijd (4-4)

Acht treffers vielen er donderdagavond in Eindhoven. Maar het doelpuntrijke Conference Leagueduel tussen PSV en FC Kopenhagen leverde geen winnaar op. Na ruim 90 minuten stond er een 4-4 eindstand. De thuisclub zal het meest balen van de uitslag, het gaf de tegendoelpunten kinderlijk eenvoudig weg.

De amusementswaarde van de wedstrijd was heel hoog. Een heerlijk Europees avondje in Eindhoven. Maar het niveau van PSV was vooral in de eerste helft niet om over naar huis te schrijven. Het speelde heel zwak met in het bijzonder de verdediging. In die defensie was Olivier Boscagli afwezig vanwege ziekte. Hij werd vervangen door Armando Obispo.

Eigenlijk zag je al vrij snel dat PSV niet lekker in de wedstrijd zat en de Denen kwamen al vroeg op voorsprong. Na na zes minuten omspeelde Isak Bergmann Johannesson Joël Drommel en maakte de 0-1.

Fout op fout

De 0-2 leek aanstaande, maar het werd 1-1 door een kopbal van Cody Gakpo. Lang genieten van die gelijkmaker kon het thuispubliek niet want een minuut later lag de bal alweer in het andere doel. Joey Veerman leed knullig balverlies waarna Pep Biel oog in oog kwam te staan met Drommel. Hij faalde niet en bracht Kopenhagen weer aan de leiding.

Wakker worden wilde PSV nog niet. Het liep vlak voor rust juist ergere schade op. Nadat Mauro Júnior een minuut daarvoor nog een bal van de lijn had gehaald, ging de daaropvolgende corner erin. Een bal binnen vijf meter van het doel kon vrij worden ingekopt. Wederom een fout en wederom een tegentreffer.

Ander gezicht

In de tweede helft toonde PSV een heel ander gezicht. Het was dreigender en leek tot leven gewekt. De aansluitingstreffer liet niet lang op zich wachten. Ritsu Doan - ingevallen voor Veerman - schoot een afvallende bal hard tegen de touwen: 2-3.

PSV drukte door en liet met vlagen zien dat het wel degelijk kan voetballen. Na een uur spelen kregen de rood-witten de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Ze kregen een cadeautje van de scheidsrechter in de vorm van een penalty. Gakpo pakte het cadeautje alleen niet uit, hij miste vanaf elf meter.

Tien minuten na zijn gemiste penalty nam de Eindhovenaar revanche. Hij scoorde de 3-3 uit een rebound.

Volgende fout

PSV leek klaar om door te drukken en zelfs met een overwinning af te reizen naar Denemarken. Maar wéér maakte het achterin een fout. Tien minuten voor tijd gaf Ibrahim Sangaré de bal op eigen helft cadeau aan Biel. De Spanjaard wist optimaal te profiteren en FC Kopenhagen aan de leiding te helpen.

PSV kon weer in de achtervolging en kwam met een ultiem slotoffensief. Sangaré werd gelijk geslachtofferd en met Carlos Vinícius kwam er nog een spits in het elftal.

Dat slotoffensief bracht PSV vijf minuten voor tijd de gelijkmaker. Eran Zahavi kopte een voorzet van Gakpo binnen: 4-4.

Op een voorsprong kwam PSV niet meer donderdagavond. In Kopenhagen wordt volgende week duidelijk wie zich mag melden in de kwartfinale van de Conference League. Eén voordeel. Sinds dit seizoen tellen uitdoelpunten niet meer dubbel. Eén van de weinige meevallers voor PSV op een krankzinnige avond.