Michael van Gerwen wint tweede Premier League-speelronde op rij

Michael van Gerwen balt de vuist na een gewonnen leg (foto: Steven Paston/PDC).

Michael van Gerwen was donderdagavond de beste tijdens speelronde vijf in de Premier League. Nadat hij eerst James Wade en Joe Cullen versloeg, was de darter uit Vlijmen in de finale te sterk voor Michael Smith. Van Gerwen won vorige week ook speelronde vier al.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Van Gerwen begon de finale overtuigend. In de leg die Michael Smith mocht beginnen gooide MvG een 106-finish. Die break wist hij vervolgens te verzilveren. Vanaf 156 ging het nog mis op de dubbel. Smith stond nog niet op een finish, waardoor Van Gerwen terug mocht komen om dubbel achttien alsnog uit te gooien. Dat deed hij vervolgens na nog eens twee missers met zijn derde pijl. Door foutjes op de dubbels hield hij Smith bij een 1-3 voorsprong in de wedstrijd. Maar net als Van Gerwen gooide ook de Engelsman de leg niet uit. Van Gerwen deed dat vervolgens wel vanaf 25, waardoor hij de wedstrijd al vroegtijdig leek te beslissen. Leek, want Smith kwam via een break en een 126-finish terug tot 3-4. Smith kreeg vervolgens een pijl om nog een break te plaatsen, maar die ging mis. Van Gerwen wist de aanval af te slaan en kwam zo op 3-5. Smith wist zijn eigen leg te houden en zette daarna vol druk op Van Gerwen door te starten met een maximale score. Mighty Mike was echter niet onder de indruk. De eerste kans die hij kreeg om de wedstrijd te winnen wist hij te benutten. Met een 4-6 zege in de finale pakte hij de winst in speelronde vijf van de Premier League. Door de winst is Van Gerwen nu ook koploper in de algemene stand van het prestigieuze toernooi.

Wachten op privacy instellingen...

Indrukwekkende halve finale

Joe Cullen had helemaal niets in te brengen tegen Van Gerwen in de halve finale. De Engelsman, die in de kwartfinale een 6-0 overwinning 'cadeau' kreeg omdat Gerwyn Price zich met een blessure af moest melden, wist slechts één leg te pakken. Van Gerwen was enorm scherp, qua scores en dubbels. En foutjes van de tegenstander werden meteen afgestraft. Dat deed hij ook bij een 3-0 voorsprong. Cullen stond op 117 toen hij in een beurt niet verder kwam dan 23 punten. Van Gerwen deelde daarna een harde tik uit door 170 uit te gooien. Daarna was het eigenlijk al klaar.

Wachten op privacy instellingen...

Veel matchdarts

Van Gerwen bereikte de halve finale met de nodige moeite. Voor de eerste wedstrijd van de avond zei hij nog dat hij tegenstander James Wade vanaf het begin pijn zou moeten doen, om zo te zorgen dat hij 'niet in zijn kracht' zou komen. Met twee missers op een dubbel gaf hij Wade echter de ideale kans om de wedstrijd te beginnen met een break, dat deed de Engelsman ook. Pijlen missen op een dubbel deed Van Gerwen vervolgens ook bij een 5-4 voorsprong. Hij kreeg maar liefst zeven matchdarts, maar het was Wade die de stand gelijk wist te trekken. In de beslissende leg pakte de beste darter van Nederland via matchdart nummer negen alsnog de winst.