Schmidt maakt PSV in de rust wakker: 'Je kan niet op 80 procent spelen'

PSV - FC Kopenhagen was een fantastische wedstrijd met twee gezichten. De meeste toeschouwers en neutrale kijkers zullen hebben genoten maar dat gold niet voor trainer Roger Schmidt. Hij was kwaad over hoe zijn ploeg de eerste helft speelde, maar was blij dat zijn ploeg nog in leven was.

En dus was er een donderspeech nodig in de rust, al wilde verdediger Jordan Teze dat nog nuanceren. “Hij was niet echt boos”, vertelde hij terwijl de trainer langzaam begon te glimlachen. “Hij gaf ons de energie die we nodig hadden. We waren onszelf niet in de eerste helft.”

De grote vraag na afloop was hoe het toch kan dat PSV in de tweede helft wel in staat was goed te voetballen. Volgens Schmidt was dat antwoord heel simpel. “We dachten de eerste helft op 80 procent te kunnen spelen. Maar op dit niveau kan dat niet.”

Hoe het mogelijk is, kon niemand echt vertellen. De Duitse oefenmeester was in ieder geval blij dat hij in de rust dingen kon herstellen. “Je hoopt altijd op een perfecte wedstrijd. Maar als je zoveel wedstrijden speelt kan dit wel eens gebeuren. Je hebt als trainer dan één moment om je spelers goed te bereiken en dat is in de rust. Gelukkig is dat gelukt.”

Uiteindelijk kwam PSV drie keer terug van een achterstand en miste het in de tweede helft een penalty. En dus waren ze bij PSV over het algemeen tevreden. “Als je de hele wedstrijd bekijkt, is 4-4 een goede uitslag” zei Schmidt tijdens de persconferentie.