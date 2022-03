Coronanieuws: 14.865 nieuwe besmettingen in Brabant

01.00

Het ziekteverzuim van werkend Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 fors toegenomen. Het gaat om het hoogste verzuimpercentage in twintig jaar in die tijd van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het statistiekbureau geeft geen verklaring maar het coronavirus is waarschijnlijk een van de oorzaken.

Het ziekteverzuim van werknemers was in het laatste kwartaal van vorig jaar 5,4 procent. Omdat het percentage altijd een seizoenspatroon vertoont, worden de cijfers vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste coronajaar was het percentage nog 4,9 procent. Volgens het CBS was de toename tussen twee slotkwartalen van een jaar nooit eerder zo groot.