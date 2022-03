Tientallen aanhoudingen rondom wedstrijd PSV-FC Kopenhagen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1

De politie heeft donderdagavond enkele tientallen voetbalsupporters aangehouden rond de wedstrijd tussen PSV en FC Kopenhagen in Eindhoven. Zowel voorafgaand als na afloop van de voetbalwedstrijd was het onrustig rondom het Philips Stadion in de stad. De mobiele eenheid moest ingrijpen met charges.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

Volgens een politiewoordvoerder werd er voorafgaand aan de wedstrijd al 'enkele malen stevig ingegrepen om confrontaties tussen groepen supporters te voorkomen'. Daarbij werden ook agenten te paard ingezet. Na afloop van de voetbalwedstrijd, die eindigde met gelijkspel, zorgden voetbalsupporters "die kennelijk opnieuw op een confrontatie uit waren" wederom voor onrust. Daarop werden enkele tientallen personen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Na middernacht was het volgens de woordvoerder weer rustig rondom het stadion en in de stad.

Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision