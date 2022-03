Meer dan honderd fans aangehouden na ongeregeldheden rond PSV-FC Kopenhagen

Foto: SQ Vision

De politie heeft donderdagavond de handen vol gehad aan rellende supporters van FC Kopenhagen en PSV. Zowel voor als na de voetbalwedstrijd tussen beide ploegen was het onrustig in Eindhoven en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Na het duel werd een groep van 86 Kopenhagen-supporters aangehouden en in bussen naar het driehonderd meter verderop gelegen politiebureau gebracht.

Volgens een politiewoordvoerder zochten de supporters van FC Kopenhagen duidelijk de confrontatie met de Eindhovense fans en gedroegen ze zich agressief. Daarop kwam de mobiele eenheid en de politie te paard in actie. De supporters werden naast het stadion klemgezet en met bussen naar het politiebureau gebracht. Voorafgaand aan duel ook al opstootjes

Donderdagmiddag waren er, voorafgaand aan de Europa Leaguewedstrijd, in het centrum van de stad, ook al opstootjes waarbij supporters van FC Kopenhagen werden aangehouden. Alle aangehouden Kopenhagen-aanhangers zijn in de loop van de donderdagnacht of vrijdagochtend weer vrijgelaten. Zij kunnen een boete tegemoet zien. Ook een aantal Nederlanders werd aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Van hen was het gros vrijdagochtend vrij. "Er zitten er nu nog een paar vast."

Wachten op privacy instellingen...

Foto: SQ Vision

Foto: SQ Vision