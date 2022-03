Stemmen tussen de giraffen en apen in Safaripark Beekse Bergen

Inwoners van Hilvarenbeek kunnen woensdag op een bijzondere plek stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen: in Safaripark Beekse Bergen. De eerste duizend stemmers krijgen een gratis toegangskaartje voor het park.

Stemmen in het park kan tussen tien uur 's morgens en vier uur 's middags. Naast de ingang staan twee safaribussen waar mensen hun stem kunnen uitbrengen. In ruil voor hun stempas krijgen stemmers een gratis toegangskaart en een uitrijkaart.

Jongeren

Naast het safaripark kunnen jongeren in Hilvarenbeek zich bij jongerencentrum The Box aan de Bukkumweg vanaf half vier uur laten vermaken door een deejay. Ook rijden er in de gemeente twee huifkarren rond die de jonge kiezers naar de stemlocatie brengen. Het bureau zelf wordt bemand door stembureauleden onder de 25 jaar.