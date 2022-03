Dit is hoeveel raadsleden in jouw gemeente gaan verdienen

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Na deze verkiezingen komt er een nieuwe gemeenteraad. Maar wat gaan de toekomstige raadsleden in jouw gemeente eigenlijk verdienen? En hoe kan het dat sommige raadsleden nét naast een paar honderd euro extra grijpen?

De kaart laat zien wat raadsleden in jouw gemeente verdienen als ze na de verkiezingen in de gemeenteraad komen.

Nét genoeg inwoners

Sommige gemeenten komen een paar duizend inwoners te kort en daardoor grijpen raadsleden net naast een hogere vergoeding. Zo komen raadsleden in Moerdijk 2815 inwoners te kort om in plaats van 1400 euro 1645 euro per maand te gaan verdienen. En in de gemeentes Altena en Oosterhout komen ze een kleine 4000 inwoners te kort om 1645 euro per maand te gaan verdienen in plaats van 1400 euro.

In Geldrop-Mierlo hebben de nieuwe raadsleden juist geluk. Geldrop-Mierlo heeft namelijk 40.066 inwoners, nét 66 inwoners genoeg om 1400 euro per maand te verdienen in plaats van 1080 euro.