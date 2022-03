Rob verloor zijn dochter Amy bij busramp: ‘Haar kamer blijft haar kamer’

Tien jaar geleden verloor Rob Hoevenaars zijn elfjarige dochter Amy. Ze zat in de rampbus die in het Zwitserse Sierre in een tunnel tegen een wand reed. Deze zondag gaat vader Rob terug naar de plek waar zijn dochter om het leven kwam.

Amy was heel gevoelig. Bij haar vertrek, zei ze thuis alles uitgebreid gedag. “Ze zei: ’Dag huisje, dag fiets’. Alsof ze afscheid nam. Op dat moment sta je daar niet bij stil. Daarna zeg je: ’Dat is wel heel raar’.”

Bij het ongeval kwamen 22 kinderen en 6 volwassenen om het leven. Amy zat in Lommel op school, net over de grens bij Bergeijk waar vader Rob vandaan komt. Ze was voor een skivakantie met haar klas in Zwitserland. “Heel het jaar keek ze uit naar deze vakantie. Ze had nog nooit geskied”, vertelt Rob aan de keukentafel.

De bus was na de vakantie op de terugweg naar huis. Het ongeluk gebeurde ’s avonds tussen acht en negen uur. Pas de volgende ochtend rond 6 uur kreeg Rob een telefoontje van zijn broer. Hij had in de media vernomen dat er iets met de bus was gebeurd. Rob geloofde het niet. “Dat kan niet want ons Amy is over een paar uur thuis. Van de officiële kanalen hadden we nog niets gehoord. Ik keek op de computer en zag dat het in Zwitserland was gebeurd, de avond ervoor. Toen wist ik wel dat ze erin zat. Ik belde het Zwitserse ziekenhuis en daar zeiden ze: ‘We kunnen niets zeggen’.”

Wat volgde, was een helse reis. Met de bus en een militair vliegtuig gingen Rob en andere ouders naar de rampplek in Zwitserland. “Ik had een rugzak met eten en ondergoed: alles had ik meegenomen voor Amy en onszelf.”

De ouders wisten niet of hun kind nog in leven was. “Er waren ouders die bij het horen van het slechte nieuws in paniek waren en schreeuwden. Ik kon daar niet tegen. Daarom was ik zoveel mogelijk buiten te vinden.”