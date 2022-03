Hoeveel is de ozb-belasting gestegen in jouw gemeente?

De onroerendezaakbelasting (ozb) voor huiseigenaren is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2018 na de laatste gemeenteraadsverkiezingen betaalden huisbezitters gemiddeld nog 297 euro onroerendezaakbelasting. Vier jaar later is dat 348 euro, een stijging van 17 procent. Hoeveel is de onroerendezaakbelasting gestegen in jouw gemeente?

In nagenoeg alle gemeenten zijn de ozb-tarieven dit jaar hoger dan in 2018. In Brabant is de ozb het meest gestegen in Goirle. In 2018 betaalden de inwoners een bedrag van 308 euro. In 2022 is dat gestegen naar 458 euro, een verschil van 150 euro (+48,7 procent).

In Gilze en Rijen gaan de inwoners 338 euro betalen. Vergeleken met 2018 (236 euro) is dat een stijging van 39,1 procent. In Geldrop-Mierlo is de ozb de afgelopen vier jaar met 36,1 procent gestegen. In 2018 was de ozb 183 euro, in 2022 dat bedrag gestegen naar 249 euro.

