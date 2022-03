Einde van tijdperk Wüst: sportvrouwen Marianne, Anky en Leontien vol lof

Nog één keer en dan zit het er officieel op voor het 35-jarige schaatsfenomeen Ireen Wüst. De Goirlese neemt zaterdag in Thialf afscheid van het schaatsen. Zestien jaar lang presteerde ze top. Mede-sportvrouwen Anky van Grunsven, Leontien van Moorsel en Marianne Vos hebben ieder hun eigen prachtige erelijst. Vol bewondering kijken ze naar de carrière van Ireen Wüst.

Hoe kijk jij terug op de carrière van Ireen Wüst?

Anky van Grunsven (drievoudig olympisch kampioen dressuur): ‘’Altijd een nuchtere en hardwerkende topsporter die een superfocus had. Daar staan op momenten dat het moet gebeuren, dat vind ik enorm knap. Ik heb heel veel respect en bewondering voor Ireen, omdat zij het voor een ontzettend lange tijd op heel hoog niveau heeft waar heeft weten te maken. Dat is echt iets bijzonders.’’

Leontien van Moorsel (viervoudig olympisch kampioen wielrennen):‘’Met onwijs veel respect. Ik weet zelf hoe zwaar het is om twee spelen achter elkaar te presteren op het hoogste niveau. Zij doet dat gewoon vijf keer. Respect, onmenselijk en een hele diepe buiging. Op je allereerste Winterspelen goud halen en op je allerlaatste Winterspelen hetzelfde presteren, dat is voor mij het hoogtepunt van haar carrière.’’

Marianne Vos (tweevoudig olympisch kampioen wielrennen): ‘’In mijn jonge jaren heb ik zelf ook op het ijs gestaan. We hebben regelmatig op dezelfde ijsbaan gestaan, waardoor ik haar toch wat actiever heb gevolgd. Vanaf jonge leeftijd was ze natuurlijk al op ontzettend hoog niveau. Ze toonde toen al haar klasse en dat heeft ze heel haar carrière vast weten te houden. Ze excelleerde op momenten dat iedereen hoge verwachtingen had. Dat is super knap.’’

Behoort Wüst tot de grootste grootste Nederlandse sporters ooit?

Anky van Grunsven: ‘’Absoluut, ze behoort tot de beste sporters van Nederland aller tijden. Ireen is de koningin van de Winterspelen. Als je ziet hoeveel deelnames ze heeft met daarbij zoveel medailles. Daar gaat voorlopig niemand meer overheen.’’

Leontien van Moorsel: ‘’Ik denk dat Nederland té klein is voor Ireen Wüst. Ik zet haar eerder in het rijtje met succesvolste sporters aller tijden over de hele wereld. Ze is Nederland voorbij gestreefd.

Marianne Vos: ‘’Het lijkt me duidelijk dat Ireen thuishoort in het rijtje met de allerbesten van Nederland. Al haar olympische medailles bevestigen dat alleen al.’’

Bekijk hieronder het interview met Ireen Wüst na de huldiging voor haar laatste Olympische medaille, met beelden uit de tijd dat ze 'een broekie' van 16 was.