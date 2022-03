Veel blije gezichten bij Indoor Brabant: 'De leukste indoor tot nu toe'

Antonia Ramel groet het publiek na haar kür.

De kaartjes lagen al een paar jaar in een la, maar ze mogen eindelijk gebruikt worden. Het handjevol bezoekers dat op de openingsochtend van The Dutch Masters in Den Bosch (het vroegere Indoor Brabant) naar de dressuuroefeningen kijkt is onverdeeld blij dat het weer mag. “Het is heerlijk om hier weer te zijn”, zegt Sandra Kreeft uit Son en Breugel.

Ze is een van de vaste bezoekers van het ruiterevenement in de Brabanthallen en is er vrijdagochtend met haar dochter Eva. Allebei rijden ze paard, de een richt zich op dressuur, de ander op springen. “We waren heel blij dat we ingeloot waren voor deze onderdelen. Je bent sowieso al dankbaar dat het weer mag.” Anders is het wel, zegt Sandra Kreeft. “Het is kleiner van opzet, er zijn minder verkoopstandjes en in plaats van twee hallen is er nu voor de wedstrijden maar eentje in gebruik.”

Dat het kleiner is, vinden José en Jos Bronk uit Abcoude juist een voordeel. “We houden niet zo van de normale drukte hier”, zegt Jos Bronk. “Het zal wel aan onze leeftijd liggen.” Allebei zijn ze de zestig gepasseerd, maar ze rijden nog altijd paard.

Ze waren verrast door de inrichting van deze Dutch Masters. “We hadden een kale bedoening verwacht, maar het ziet er heel mooi uit”, vindt José Bronk. “Het is veel overzichtelijker, je loopt minder verloren omdat je niet meer voortdurend moet zoeken waar je moet zijn.” Het bracht hen tot de conclusie dat '..dit de leukste ‘Indoor brabant’ is die we hebben meegemaakt'. Uit het Gelderse Overasselt komt een zestal ruiters van de rijvereniging Sint Walrick. Dat er nauwelijks publiek is, vinden ze vooral voor de ruiters heel jammer. “Ik hoop voor hen dat het zaterdag drukker wordt”, zegt Wendy Akkers.