Nasser El Khayati moet Willem II behoeden voor degradatie

Willem II verraste vrijdagochtend met een nieuwe speler: Nasser El Khayati en later op de ochtend stond hij al op het trainingsveld. De aanvallende middenvelder zette eerder op de dag zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen, dat nog negen wedstrijden telt.

Willem II heeft dringend behoefte aan iemand die een doelpunt kan maken. De Tilburgers staan net boven de degradatiestreep en willen koste wat kost voorkomen dat de ploeg nog verder wegzakt. Zondag wacht een belangrijke wedstrijd tegen directe concurrent Fortuna Sittard.

De laatste wedstrijd die El Khayati speelde was in mei vorig jaar, met ADO Den Haag tegen FC Twente. Dat is lang geleden, maar de spelmaker heeft in die maanden niet stilgezeten. De grote vraag is wel: hoe fit is hij? "Het is moeilijk te zeggen. Ik heb echt keihard getraind. Ik wilde mijn lijf continu hetzelfde laten als het altijd is geweest. Ik heb drie à vier ochtenden in de week veldtrainingen gedaan. Dat is wel belangrijk, lekker voor de feeling. Daarnaast trainde ik met een personal trainer in de sportschool.

Vrijdag sloot hij aan bij Willem II. “En dat is toch wel weer anders. Je kunt doen wat je wil, maar dan sta je ineens weer met 25 of 26 man. Elf tegen elf, tactisch trainen. Dan heb je het over Fortuna dat dit of dat gaat doen. Dat is even wennen, maar ik geniet er ook weer van.”

Helemaal 'ready' is hij nog niet, zegt El Khayati eerlijk. Toch is hij positief over zijn kansen. "Als nummer zes of acht of als centrale verdediger heb je heel lang nodig als je bijvoorbeeld vijf maanden niet voetbalt. Maar ik ben snel weer op mijn niveau. Ik doe alles op intuïtie, op gevoel en techniek.”