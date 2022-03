Dit gaat PSV doen met de 30 miljoen uit het partnerfonds

30 miljoen voor PSV. Het klinkt heel mooi, maar dit bedrag kan niet direct worden geïnvesteerd in de selectie. Het is bedoeld voor de jeugdopleiding en gebiedsontwikkeling rondom het stadion. Vrijdagochtend lichtte de club de plannen toe.

Vijf partijen hebben een tweede partnerfonds gevormd. Zij lenen de club 30 miljoen euro. PSV hoeft dat bedrag pas vanaf 2032 af te lossen met een rente van 1,5 procent. Die rente is vastgelegd en verandert niet.

Bij investeringen binnen de jeugdopleiding gaat het om het vernieuwen van het complex. Op termijn zullen er nieuwe velden komen en ook de verlichting wordt gemoderniseerd. Daarnaast wil PSV spelers van 15 tot 18 jaar mooie contracten aanbieden.

In het verleden kwamen buitenlandse spelers van 19 tot 22 jaar veel naar Nederland. Tegenwoordig zitten ook grote clubs als Bayern München achter spelers in deze leeftijdscategorie aan. En dat zijn clubs waar PSV niet tegen kan concurreren. Daarom wil PSV die clubs aftroeven in een lagere leeftijdscategorie.

Spelers van 15 mogen een driejarig contract tekenen. Maar als spelers 13 jaar zijn, staan er al scouts van grote clubs langs de zijlijn. Met de investering van 30 miljoen euro kan PSV concurreren met deze grote clubs en jonge spelers aan zich binden. Zij moeten dan hetzelfde traject afleggen als bijvoorbeeld Donyell Malen en Mauro Júnior.

Qua gebiedsontwikkeling gaat PSV in overleg met de gemeente. Er wordt gedacht aan het bouwen van appartementen aan het stadion. Maar concreet is dit nog niet.

De nieuwe partners (Jumbo, EDCO, Van Gool, Franken en Swinkels Brewers), krijgen 1,5 procent rente. Niet heel veel, maar volgens de club gaat het ook om gunnen en uitstraling. Zij gunnen PSV dit bedrag en krijgen daar naamsbekendheid voor terug.

Het investeringsfonds van zes jaar geleden, toen er ook 30 miljoen werd geïnvesteerd door vijf partijen. heeft de Eindhovenaren naar eigen zeggen al 142 miljoen opgeleverd.