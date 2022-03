Anky van Grunsven blij met The Dutch Masters 'We staan er weer'

Anky van Grunsven (foto: Tonnie Vossen)

‘Het is een wonder dat het er nog staat”, zegt Anky van Grunsven over The Dutch Masters, Indoor Brabant. Het internationale ruitersportevenement in Den Bosch heeft zware jaren achter de rug, maar gaat dit jaar in aangepaste vorm weer door. Met publiek. En daar is Anky van Grunsven, als voorzitter, heel blij mee.

“Maar het was nog fijner geweest als die goedkeuring eerder was gekomen”, voegt ze eraan toe. “Als we bijvoorbeeld in januari al hadden gehoord dat het weer kon, hadden we er een groter evenement van kunnen maken. Met meer standjes en een tweede ring voor meer regionale ruiters. Dat zorgt dan vanzelf ook voor meer reuring.”

“Een uur voor de opening werd het afgelast."

Twee jaar lag The Dutch Open Indoor Brabant in Den Bosch vrijwel stil. “In 2020 stonden we klaar om open te gaan. Alles was opgebouwd, de eerste ruiters waren aan het losrijden voor hun proef.” Maar toen was daar die coronapersconferentie, waarin werd gemeld dat alle grote evenementen niet meer door mochten gaan. The Dutch Masters was het eerste evenement dat werd afgelast. “Een uur voor de opening”, zegt Anky van Grunsven. Het jaar daarop, in 2021, kon het met allerlei aanpassingen en volledig coronaproof, wel weer opgepakt worden. Weliswaar was publiek niet welkom, maar er was weer wat mogelijk in de Brabanthallen. “Maar dat was het jaar waarin we te maken hadden met reno, het paardenvirus. We hebben toen besloten om het naar achter te schuiven, naar april. En met een programma zonder dressuur.”

"Van de tien beste springers in de wereld zijn er negen hier."