Het huisje van Vrouw Holle keert terug in de Efteling

Het huisje van Vrouw Holle keert na twee jaar terug in de Efteling. De werkzaamheden starten in april, zo laat het attractiepark vrijdagavond weten.

Eind 2019 werd het huisje afgebroken omdat het flink versleten was. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het huisje na de vorstperiode in 2020 weer opgebouwd zou worden. En toen kwam de coronacrisis.

De Efteling moest vanwege de pandemie pas op de plaats maken en de opbouw van het huisje werd in de ijskast gezet. Nu de coronacrisis grotendeels achter ons ligt, kan het huisje ook weer worden opgebouwd.

Voordat het oude huis werd gesloopt, is er een 3D-scan van gemaakt. Daarom kan er een vrijwel identiek huisje teruggebouwd worden. “Wel moet dit nieuwe huisje voldoen aan de huidige bouwbesluiten. We moeten bijvoorbeeld de deuropening iets verhogen en de grootte van de raamkozijnen wijzigt iets. Maar de sfeer blijft hetzelfde”, aldus projectleider Mark Elings.

De werkzaamheden starten in april. In de winter moet het huisje helemaal klaar zijn.