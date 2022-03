Wonen in de villa van de apotheker

Foto: MVS makelaardij. Foto: MVS makelaardij. Foto: MVS makelaardij. Foto: MVS makelaardij. Volgende Vorige 1/4 Foto: MVS makelaardij.

Door de coronacrisis zijn we er wel achter gekomen hoe belangrijk je gezondheid is. Misschien helpt het als je in het huis van een oude apotheker gaat wonen. Het kost je wel zo'n 1,5 miljoen.

Thijs den Ouden Geschreven door

Voor die 1,5 miljoen krijg je wel een prachtig vrijstaand huis met een woonoppervlakte van 389 vierkante meter. Het huis is gebouwd 1902 en is helemaal gebouwd in de Jugendstil.

Foto: MVS makelaardij.

De makelaar van het huis Martin van Staveren: “Iedereen kent het huis als de apotheek van Van der Arend.” Hij bouwde in de jaren 70 een apotheek aan zijn woning. Op dit moment is die ruimte verhuurd aan een praktijk voor psychologie. Je kunt met je problemen dus goed terecht bij je eigen buur.

Foto: MVS makelaardij.

En zoals het bij een echte villa heeft deze ook een naam, Villa 't Hooghe Huys. “De naam van een huis komt vaak door iets uit de omgeving. Als je vanaf de straat kijkt, ligt dit huis een stukje hoger, vandaar Villa 't Hooghe Huys. Je houdt daar dus zeker droge voeten met hoogwater.”