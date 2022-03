Duel Jong PSV definitief gestaakt na stroomstoring, Eindhoven wint van VVV

Johan Bakayoko in duel (archieffoto).

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie is definitief gestaakt. Het duel was vrijdagavond om tien over negen na meer dan een uur vertraging vanwege een stroomstoring alsnog van start gegaan.

Ron Vorstermans Geschreven door

Na 24 minuten ontstonden er opnieuw stroomproblemen en werd de wedstrijd opnieuw en nu definitief stilgelegd.

