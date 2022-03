Coronanieuws: inhalen van zorg in knel

09.07

Een Nederlandse toerist heeft zijn vakantie op Mauritius afgelopen week zien eindigen in de cel. Dat meldt het AD. De man moest zich bij het inchecken in zijn vijf sterrenhotellaten testen op het coronavirus. De uitslag was negatief maar bij een tweede PCR-test werd hij maandag positief getest. De hotelleiding plaatste hem in een isolatiekamer. Daar moest hij zeven dagen in quarantaine blijven, maar 's avonds was hij gevlogen. Hij werd nog dezelfde avond opgespoord en gearresteerd.