Freek Heerkens: 'Na roerige week bij Willem II moet het sentiment keren'

Bij Denny Landzaat spookte het wel even door zijn hoofd om solidair te zijn met Fred Grim en op te stappen bij Willem II. En Freek Heerkens keek na het vertrek van de trainer ook even goed in de spiegel. Maar na een moment van bezinning gaat het voetballeven verder en telt er zondag weer maar één ding: winnen bij Fortuna Sittard.

De gebeurtenissen gingen Heerkens niet in de koude kleren zitten. “Maar dat is ook meteen het gekke in de voetballerij. Op dinsdag loopt de dag anders dan verwacht. De woensdag heb je om bij te komen. En op donderdag, hoe raar het ook klinkt, moet de focus naar zondag toe. Dan staat er gewoon een heel belangrijke wedstrijd op de rol.”

Het nieuws van het ontslag van Grim en het op non-actief stellen van technisch directeur Joris Mathijsen kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. “Je weet met de reeks die wij hebben neergezet en de hoofdtrainer die daar verantwoordelijk voor is, dat zoiets kan gebeuren. Dat is een beetje hoe het werkt in de voetballerij. Maar als speler en spelersgroep ben je daar ook debet aan. Dat maakt het extra wrang.”

“Het is een vervelende week geweest”, zegt Heerkens eerlijk. “Met name de dinsdag natuurlijk. Dan krijg je te horen dat de trainer ontslagen wordt. En Joris wordt op non-actief gesteld. Dat komt wel even binnen.”

De reserveaanvoerder hoorde natuurlijk extern ook de geluiden dat er iets moest gebeuren bij Willem II. “Natuurlijk krijg je de ontevredenheid mee. Ik kan het ook heel goed begrijpen, zeker als je kijkt naar het spel dat we in sommige wedstrijden op de mat hebben gelegd. Als je puur naar de prestaties kijkt, en ook naar de ranglijst, ziet iedereen dat we het niet goed gedaan hebben. We hebben een heel slechte serie neergezet. Maar de trainer heeft altijd vertrouwen in het team gehad en het team ook in de trainer”, zegt Heerkens, die nog altijd geraakt werd door Grim.

De focus is nu gericht op de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, zondag om kwart over twaalf. Een heuse degradatiekraker, als je kijkt naar de ranglijst. Dat laatste doet Heerkens ook. “Natuurlijk maak je je wel zorgen daarover. Daar moet je de juiste balans in vinden, in jezelf zorgen maken en dat omzetten naar wat je met die zorgen doet om het tij te keren. We staan voor een lastige opgave, maar alle ploegen om ons heen ook.”