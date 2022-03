Lidewij Welten maakt na 17 jaar HC Den Bosch een opvallende transfer

Na 17 jaar gaat hockeyster Lidewij Welten topclub HC Den Bosch verlaten. Ze ruilt de titelmachine in voor middenmoter Kampong. En dat is op z'n zachtst gezegd opvallend.

In het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken bevestigt Welten haar transfer, die nogal opvallend is. Met HC Den Bosch sleept Welten namelijk al 17 seizoenen titel na titel binnen. En dan staat Kampong nog niet eens in de play-offs.

Dat vertelt de Valkenswaardse vrijdagavond in een interview met NOS . "Om de beste versie van mezelf te zijn had ik echt een nieuwe prikkel nodig", legt ze uit.

"Maar ik denk niet dat veel mensen het me na doen, door 17 jaar lang bij dezelfde werkgever te zitten", reageert Welten erop. "Ik zit daar te veel in mijn comfortzone en weet exact hoe alles werkt. Het lijkt me heel vet om daar eens uit te stappen."

Dus waagt Welten de sprong, naar Kampong, een hockeyclub uit Utrecht. "Kampong is een jonge, ambitieuze ploeg. Ik wil daar gaan bouwen en misschien zelfs naar de play-offs toewerken. Daar doet iedere wedstrijd er nog toe, in plaats van dat er weer een landstitel op de stapel bij komt", vertelt de hockeyster. "Bij HC Den Bosch is winnen me met de paplepel ingegoten. Het lijkt me vet om het ook eens aan de andere kant te zien."