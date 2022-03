Dit is waarom goedbedoelde verkiezingsfilmpjes soms zo ongemakkelijk zijn

Foto: Cranendonck Actief

Met een opkomstpercentage van 51% in 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen van alle verkiezingen in Brabant wel de minst favoriete. Het is voor de helft blijkbaar toch niet interessant genoeg. Zelfs al gaat het over de drempels voor je eigen deur. Om de schade te beperken haalt de Brabantse gemeentepolitiek daarom alle troeven uit de kast om haar kiezer tóch te enthousiasmeren. Ze maken er bijvoorbeeld een liedje van. Want wie houdt er nou niet van liedjes?

Carlijn Kösters Geschreven door

Om wat orde in de verkiezingschaos te scheppen, nemen we voor deze campagneselectie een kenner en een leek aan de arm. Politicoloog Auke Roos is hierin de kenner. Vanuit zijn vak weet hij heel veel van politiek en verkiezingen, in tegenstelling tot zwevende kiezer Sem Adriaans. De student uit Eindhoven woont er nu een paar jaar op kamers, maar is nog nieuw in de Brabantse politiek. Wat vinden zij van de ludieke strategieën?

"Dit klinkt als een slecht carnavalsnummer, dat kan ik met mijn brakke kop moeilijk verdragen."

We beginnen actief. Actief! Cranendonck Actief! De kandidaten van de Cranendonckse gemeenteraadspartij staan, letterlijk, te springen om voor de gemeente aan de slag te gaan en hebben daar een kek muziekje bij bedacht. Het enthousiasme bleef niet onopgemerkt. Het nummer kwam al eens bij RTL Nieuws en VI Vandaag voorbij. "Dit klinkt als een slecht carnavalsnummer. Dat kan ik met mijn brakke kop nu moeilijk verdragen", lacht student Sem. "Maar het blijft wel hangen. Dus als dat het doel was, missie geslaagd."

Wachten op privacy instellingen...

Lied nummer twee speelt in op de zomerhit van Mart Hoogkamer. In de carnavalsspirit roept Voor De Gemeenschap Oss op: "kom, ga stemmen!"

Wachten op privacy instellingen...

"Een soapintro, maar dan met oude, witte mannen."

Bij het CDA in Oirschot zingen ze niet zelf, maar stellen ze hun kandidaten voor met behulp van een nummer en hun hobby. "Ik krijg hier wat plaatsvervangende schaamte van, maar het geeft wel een goed beeld van wie de kandidaten zijn", zegt Sem. "Het is een beetje een soapintro, maar dan met oude, witte mannen", gaat politicoloog Roos verder.

Wachten op privacy instellingen...

En mocht je dan nog altijd niet gedreven zijn om een keuze te maken, dan zet de gemeente ook haar beste beentje voor. Bijvoorbeeld in Helmond, waar de ukelele tevoorschijn wordt getoverd. "Natuurlijk komt dat wat knullig over, maar juist daardoor gaan mensen het delen en doorsturen", denkt Roos. "En het is ook wel een beetje schattig."

Wachten op privacy instellingen...

Goed, het is slechts een kleine greep uit de zeeën van content die er in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is gemaakt. "Het is allemaal wat knullig, maar ook wel een beetje aandoenlijk", reageert politicoloog Auke Roos. "Ik snap heel goed dat ze het doen en het proberen. En dat het niet zo lekker uit de verf komt, hoort er bij."

"Sommige partijen moeten hun campagnefilmpjes wel schieten op woensdagmiddag, met een iPhone."

Het knullige kaliber komt volgens Roos door de combinatie van "oude mannen" met social media. "Het zijn geen behendige millennials wat dat betreft. Dus dat gaat een beetje stroef." Daarbij speelt het mee dat er in Nederland niet zulke grote budgetten zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Dus dan moeten sommige partijen hun campagnefilmpjes wel schieten op woensdagmiddag, met een iPhone." De politicoloog schetst een beeld van het campagneoverleg van de lokale partijen. "Waarschijnlijk leek dit iedereen in de brainstormsessie een heel goed idee, maar blijkt de uitvoering uiteindelijk heel slecht", grinnikt hij. "Maar zo zal het helemaal niet zijn bedoeld." Dat geeft de video's juist wel een aandoenlijk karakter, denkt hij. "Daar houden Nederlanders wel van." Of het er ook daadwerkelijk voor zal zorgen dat er meer mensen gaan stemmen in de gemeenteraad, dat denkt hij niet. Dat ligt alleen niet aan de video's, maar aan het gegeven dat kiezers meer in landelijke thema's geïnteresseerd zijn. "Dat komt ook een beetje omdat we voornamelijk landelijke media volgen en niet de hele dag naar Omroep Tilburg zitten te kijken. Zelfs al gaat het in de lokale politiek over de drempel voor je eigen deur, dan voelt het voor de kiezers nog alsof ze met een landelijke stem meer impact hebben."

"Door dit soort filmpjes ben ik eerder minder gemotiveerd, dan dat ik echt wil gaan stemmen."

Onze zwevende kiezer en student Sem (24) heeft zich er in ieder geval niet door laten beïnvloeden. "Door dit soort filmpjes ben ik eerder minder gemotiveerd, dan dat ik echt wil gaan stemmen", lacht hij. "Het is allemaal nét iets te cringy. Maar als ik echt uit die video's moet kiezen, dan ga ik voor CDA Oirschot. Omdat die nog het minst erg was."